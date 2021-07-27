ذي قار تنجز حملة تلقيح "كبرى" ضد كورونا وتؤكد زيادة منافذ التطعيم

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، انجاز حملة تلقيح كبرى من قبل الملاكات الصحية التابعة لدائرة صحة المحافظة.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي برفقة مدير عام صحة ذي قار، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "حملات التلقيح ضد وباء كورونا والعمل الذي تنفذه دائرة الصحة من تهدف إلى الوصول الى جميع المواطنين في مناطق المحافظة"، لافتا إلى أن "ملاكات الدائرة انجزت حملة تلقيح كبرى تصدرت من خلالها بقية المحافظات العراقية بعدد الملقحين".

وشدد الخفاجي على أهمية "مراجعة المواطنين لمراكز التلقيح لغرض اخذ الجرعات للحفاظ عليهم من الإصابات".

بدوره، قال مدير عام الصحة ذي قار، سعدي الماجد إن "حملة (نستطيع) التي أطلقتها دائرة الصحة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، تمكنت من زيادة أعداد الذين تلقوا اللقاح ليصل العدد إلى 8000 مواطن يوميا وزيادة المنافذ التلقيحية إلى 76 منفذاً".