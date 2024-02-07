ذي قار تنجح مجدداً بزراعة قلب صناعي

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، بنجاح عمليتين لزراعة قلب صناعي، للمرة الثانية تاريخ المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فريقين طبيين عراقي وتركي، نجحا بإنجاز زراعة قلب صناعي بمركز الناصرية للقلب وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "العملية تجرى للمرة الثانية بتاريخ العراق".

وأضاف المصدر، أن "العملية الأولى كانت لشاب يبلغ من العمر 38 عاماً من قضاء الشطرة، بينما العملية الثانية كانت لرجل في الستينيات من عمره من أهالي البصرة"، مبيناً أن "العملية الأولى استمرت 4 ساعات، بينما العملية الثانية استمرت 5 ساعات".

وتشير مصادر مطلعة في دائرة الصحة لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مركز الناصرية للقلب قام بشراء 4 قلوب صناعية لإنجاح تجربته الطبية ومعالجة المرضى الذين لديهم أمراض قلب مزمنة بمبلغ مالي وصل لمليار دينار عراقي"، موضحة أن "المركز أجرى لغاية الآن 3 عمليات لزراعة قلب صناعي".

وكشف مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، يوم الأربعاء 20 كانون الأول/ ديسمبر 2023، عن نجاح عملية أول عملية لزراعة القلب الصناعي بمركز الناصرية، وهي المرة الأولى في العراق والشرق الأوسط.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مواطناً من محافظة المثنى في الستينيات من عمره أصيب مؤخراً بفشل القلب، حيث تم الاتفاق مع فريق ألماني للقدوم إلى العراق وتحديداً مركز الناصرية للقلب لغرض إجراء عملية مشتركة مع فريق طبي عراقي من أجل زراعة قلب صناعي له".