ذي قار تمنع حركة الدراجات النارية لتسهيل حركة زوار الأربعينية

شفق نيوز- ذي قار

قررت قيادة شرطة ذي قار، يوم الأربعاء، منع حركة الدراجات النارية على الطرق التي يسلكها زوار الأربعينية نحو محافظة كربلاء، لتسهيل حركتهم.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "من أجل الحفاظ على أرواح الزائرين السائرين على الأقدام تجاه كربلاء عبر أراضي محافظة ذي قار لأداء مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ومن أجل أمور تنظيمية ولعدم إرباك حركة الزائرين والدوائر الصحية والخدمية، تقرر منع حركة الدراجات النارية على الطرق التي يسلكها الزائرون".

وبينت أن المنع ابتدأ من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 30 تموز/ يوليو الجاري وحتى إشعار آخر، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.