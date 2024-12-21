ذي قار تمسي على نزاع عشائري عنيف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل عدة حوادث امنية بالمحافظة بينها اندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين عشيرتين بسبب خلاف على ارض زراعية بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث استخدم في النزاع العشائري الاسلحة المتوسطة".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب باحتراق أحد المنازل وإصابة أحد المواطنين المستطرقين بجروح".

واضاف المصدر، كما ان "مجموعة من الأشخاص اقدموا على إحراق عجلة قرب مدرسة الثوار بقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية بسبب خلافات مع صاحبها، حيث تم اعتقال الجناة بعد ساعة من ارتكاب الحادث".

وتابع المصدر، كما ان "مواطنا قدم لشراء عجلة بيك اب في قضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية من مواطنين، وعند وصوله قاموا بتسليبه واخذ مبلغ 15 ألف دولار منه والهرب بها إلى جهة مجهولة".