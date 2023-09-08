ذي قار تمسي على "نزاعين عشائريين" وحريق كبير في معمل للاسفلت

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري غربي المحافظة، فيما تم تسجيل حريق في أحد المعامل الخاصة جنوبي الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شجاراً اندلع بين طرفين بمنطقة الفتاحية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، حيث أدى الشجار لاصابة شخص بجروح بليغة، فيما تمكنت الأجهزة الامنية من اعتقال الجاني قبل محاولته الهرب خارج المحافظة".

وأضاف المصدر، ان "نزاعا عشائريا آخر اندلع بين طرفين من عشائر آل غزي بمنطقة السايح التابعة لقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلاف عشائري سابق"، لافتا إلى أن "قوات امنية كبيرة اقتحمت منطقة النزاع العشائري وقامت بالسيطرة على الحادث".

وأشار إلى ان "النزاع لم يخلف اي اصابات بين الاطراف باستثناء تعرض محولة كهرباء لتابعة لوزارة الكهرباء لأضرار جسيمة وحرق مضخة مياه زراعية خلف مدينة الزقورة الأثرية، فيما رفع خبراء المتفجرات قنابر هاون عيار (60) ملم عدد /۲ ".

واوضح المصدر، كما ان "معمل إسفلت عائد لأحد المواطنين بمنطقة صوب الشامية جنوبي الناصرية، تعرض لحريق كبير بسبب تماس كهربائي داخل المعمل، حيث تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني".