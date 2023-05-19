ذي قار تمدد حالة الطوارئ لغاية منتصف حزيران المقبل بشأن "الحمى النزفية"

شفق نيوز/ اعلنت السلطات المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تمديد حالة الطوارئ في المحافظة تجاه مرض الحمى النزفية.

وأبلغ مصدر في المحافظة لوكالة شفق نيوز، ان "اجتماع خلية الأزمة في المحافظة أسفر عن إصدار قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ في المحافظة تجاه ملف تفشي الحمى النزفية في الناصرية وضواحيها، حيث قضى القرار بمنع دخول وخروج المواشي ومخلفاتها من ذي قار وإليها لغاية منتصف حزيران المقبل".

وبين المصدر، أن "المحافظة سجلت إصابة 34 حالة اصابة بالحمى النزفية حتى الآن، بينها 6 حالات وفيات لغاية الان".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع الإصابات المؤكدة بمرض الحمى النزفية الى 119 حالة ، فيما بينت انها سجلت 18 حالة وفاة بالمرض في مختلف محافظات العراق.