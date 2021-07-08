سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار تلجأ إلى الحجر لمواجهة فيروس "أشرس" من كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-08T20:53:07+0000
ذي قار تلجأ إلى الحجر لمواجهة فيروس "أشرس" من كورونا

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بقسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار، يوم الخميس، عن فرض حجر كامل على قرى اكتشف فيها الحمى النزفية في شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار ابرق رسالة عاجلة إلى قيادة شرطة المحافظة، ومديرية الزراعة لغرض معاونة الفرق الطبية المرابطة في المناطق التي اكتشف فيها فيروس الحمى النزفية، لغرض تطبيق سياسية الحجر الصحي على هذه المناطق أو القرى".

وبين المصدر، أن "الفيروس يعتبر أشرس من كوفيد 19، حيث أن الأخير بالإمكان السيطرة عليه، لكن الحمى النزفية لا يوجد لها لقاح أو طريقة للسيطرة عليها وهي قادرة على الانتقال بين انسان مصاب إلى آخر غير مصاب".

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات من كشف حالات إصابة بالحمى النزفية في المحافظة.

ووفق مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، فإن "المحافظة سجلت حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية لامرأة تبلغ من العمر 51 عاما وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما"، مبينا أن "هناك حالة ثالثة لشاب يعمل جزاراً (قصابا) ويبلغ من العمر 19 عاما بقضاء الشطرة وهو في حالة خطرة".

وبين المصدر، أن "هذا المرض لا لقاح له حتى الآن، وهو يصيب الأشخاص الذين على اتصال دائم بحيوانات الماشية كالابقار والجاموس والأغنام وينتقل للبشر عن طريق حشرة القراد".

related

ذي قار تتعرض لهجمة شرسة من "مرض خطير"

Date: 2021-07-08 16:02:00
ذي قار تتعرض لهجمة شرسة من "مرض خطير"

ذي قار.. محتجون غاضبون يقطعون جسراً ويطالبون بإقالة مسؤول

Date: 2021-05-29 19:34:19
ذي قار.. محتجون غاضبون يقطعون جسراً ويطالبون بإقالة مسؤول

وقفة احتجاجية في البصرة واطلاق نار قرب مقر قيادة شرطة ذي قار

Date: 2019-11-30 09:33:02
وقفة احتجاجية في البصرة واطلاق نار قرب مقر قيادة شرطة ذي قار

صور .. احتجاجات تجتاح مدناً إحداها في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-24 09:08:43
صور .. احتجاجات تجتاح مدناً إحداها في إقليم كوردستان

قرار نيابي "يحرم" محافظة جنوبية من مئات ملايين الدنانير

Date: 2021-02-04 15:52:28
قرار نيابي "يحرم" محافظة جنوبية من مئات ملايين الدنانير

الاسدي يطيح بمسؤول ثانٍ في ذي قار ويعين "صيدلانياً" بدلا منه

Date: 2021-03-20 06:30:06
الاسدي يطيح بمسؤول ثانٍ في ذي قار ويعين "صيدلانياً" بدلا منه

إمارة خفاجة تنذر حكومة ذي قار "ما لا يحمد عقباه"

Date: 2021-03-24 16:17:27
إمارة خفاجة تنذر حكومة ذي قار "ما لا يحمد عقباه"

محتجون غاضبون يغلقون مبنى الحكومة المحلية وشارعا حيويا في ذي قار .. صور

Date: 2021-06-24 07:02:30
محتجون غاضبون يغلقون مبنى الحكومة المحلية وشارعا حيويا في ذي قار .. صور