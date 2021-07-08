ذي قار تلجأ إلى الحجر لمواجهة فيروس "أشرس" من كورونا

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بقسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار، يوم الخميس، عن فرض حجر كامل على قرى اكتشف فيها الحمى النزفية في شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار ابرق رسالة عاجلة إلى قيادة شرطة المحافظة، ومديرية الزراعة لغرض معاونة الفرق الطبية المرابطة في المناطق التي اكتشف فيها فيروس الحمى النزفية، لغرض تطبيق سياسية الحجر الصحي على هذه المناطق أو القرى".

وبين المصدر، أن "الفيروس يعتبر أشرس من كوفيد 19، حيث أن الأخير بالإمكان السيطرة عليه، لكن الحمى النزفية لا يوجد لها لقاح أو طريقة للسيطرة عليها وهي قادرة على الانتقال بين انسان مصاب إلى آخر غير مصاب".

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات من كشف حالات إصابة بالحمى النزفية في المحافظة.

ووفق مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، فإن "المحافظة سجلت حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية لامرأة تبلغ من العمر 51 عاما وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما"، مبينا أن "هناك حالة ثالثة لشاب يعمل جزاراً (قصابا) ويبلغ من العمر 19 عاما بقضاء الشطرة وهو في حالة خطرة".

وبين المصدر، أن "هذا المرض لا لقاح له حتى الآن، وهو يصيب الأشخاص الذين على اتصال دائم بحيوانات الماشية كالابقار والجاموس والأغنام وينتقل للبشر عن طريق حشرة القراد".