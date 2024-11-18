ذي قار تلتحق بثلاث محافظات وتعطل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة ذي قار قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء، تمهيداً للتعداد السكاني الذي سيجري يومي الأربعاء والخميس.

وقال المتحدث باسم مجلس ذي قار الحقوقي أحمد الأبراهيمي، إن العطلة لن تشمل الدوائر الخدمية والامنية والمؤسسات الصحية.

وسبق أن أعلنت محافظات كركوك وميسان ونينوى، تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس كافة، الثلاثاء استعداداً للتعداد.

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني، الاثنين، حالة الإنذار (ج) للقطعات الأمنية والعسكرية العراقية خلال حظر تجوال التعداد السكاني، يبدأ من منتصف ليلة الاربعاء.

وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.

وتأجل التعداد بسبب مخاوف من تسييسه، وعارضته جماعات عرقية في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها الكورد والعرب والتركمان وتضم حقولاً نفطية كبرى، لأنه قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.