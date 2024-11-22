ذي قار تلاحق العدادين المخالفين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بان قوة امنية اعتقلت أحد العدادين المخالفين في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "أخبارا وردت من مديرية الإحصاء في المحافظة عن عدم مشاركة احد العدادين بالتعداد السكاني العام رغم استلامه مواد العمل، حيث تم إصدار امر قبض بحقه على الفور ومداهمة منزله من قبل مديرية شرطة النجدة في المحافظة واعتقاله ومصادرة المواد التي بحوزته".

واضاف المصدر، ان "كتابا عاجلا اخر صدر من ديوان المحافظة إلى مديرية تربية ذي قار بحق احد الموظفين في المديرية من المتلكئين بعملهم في التعداد السكاني العام، حيث تقرر تشكيل لجنة تحقيقية بحقه ونقله خارج محافظة ذي قار".

وتابع المصدر، ان "هناك قرارات اخرى ستصدر بحق آخرين من المخالفين بالتعداد السكاني العام من قبل الحكومة المحلية بالمحافظة".