ذي قار تكشف عن عمال وإجراء "وهميين" بالآلاف وتحقق بإهدار المليارات

شفق نيوز/ وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، يوم الثلاثاء، بفتح كل الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد، وأمر بتشكيل "لجنة عليا" للنظر بإخفاقات مديرية بلدية الناصرية.

وقال الغزي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اللجنة ستنظر في ملفات كثيرة، من أبرزها هدر ما يقارب 5 مليارات دينار سنوياً، وغياب العدالة بتوزيع قطع الأراضي السكنية، ووجود آلاف العمال والأجراء الوهميين الذين يستنزفون موارد الدولة دون وجه حق".

وتتكون اللجنة من

1- قائممقام قضاء الناصرية/ رئيساً.

2- ممثل من جامعة ذي قار/ عضواً.

3- ممثل من مديرية الأمن الوطني ذي قار/ عضواً.

4- مدير قسم الشؤون القانونية/ عضواً.

5- مدير قسم هندسة الإدارة المحلية/ عضواً.

6- ممثل من نقابة المهندسين في المحافظة/ عضواً.

ولفت البيان الى أن "اللجنة شُكلت لغرض تقويم الأداء ومعالجة الاخفاقات بالملفات الآتية في مديرية بلدية الناصرية منها الاخفاق بمعالجة ملف التنظيفات، والإخفـاق بملـف تصليح الآليـات والتحقـق مـن المعلومـات حـول وجـود هـدر بالمـال الـعـام أثناء عملية التصليح، فضلا عن الإخفـاق بملـف تعظــــم الــواردات لا سيما المواقـع المميـزة (مركـز المدينـة) وعـدم استثمارها بالشكل الـذي يعظـم واردات البلديـة وتكيـف مـئات المساطحات للاستثمار، ممــا ســبب هـدراً بالمـال العــام قـدره خمسـة مليـــارات دينـار ســــــنوياً، وكذلك التفـريط بالنشاطات البلدية الحصرية مثل العلاوي ومعارض السيارات".

وتابع البيان أن "اللجنة ستنظر بكثـرة الشكاوى الـواردة بخصـوص غيــاب العدالـة بتوزيـع قطـع الأراضـي السكنية والغـبن الواضـح لمـوظفي الدولـة الـذين افنـوا حيـاتهم بالخدمـة الوظيفيـة، وتفضــيل شـرائح أخـرى عليهم من خلال الإستثناءات وبعدد كبير، ووجود آلاف الرواتب لغير مستحقيها (العمال والأجراء الوهميين)، اضافة الى تفعيل الاستعلامات الالكترونية التي كانت تعمل بشكل صحيح في الإدارات السابقة".

وتنظر اللجنة وفقا للبيان ايضا بـ"دراسـة امكانيـة شـطر البلديـة إلى قسـمين (شـامية وجزيـرة)، أو أربعـة أقسـام (الشـامية والجزيرة وخلف السريع ومركز المدينة التجاري)، وتفعيـل ورشـة صـيانة الآليـات للبلديـة كنشـاط حكـومي أو قطـاع مشـترك علـى أن يكـون نشاطاً مربحاً من خلال إلزام جميع الدوائر بصيانة آلياتها في الورشة، وإعـداد خارطـة استثمارية مـن شـأنها أن تضـاعف واردات البلديـة خـلال عـام واحـد وذلـك فـي حـصـر ودراسـة الفـرص الاستثمارية المميـزة لـدى البلديـة (مركز المدينـة شـارع ابـراهيم الخليـل، مركـز المدينـة التجـاري الجديـد خلـف الجامعـة، المحـاور التجاريـة الرئيسية، مدينة المعارض المقترحة على طريق أور التراثية، وغيرها".