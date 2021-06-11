ذي قار تكشف حقيقة وجود موجة نزوح هرباً من الجفاف والملوحة

شفق نيوز / أوضح قائممقام قضاء الجبايش، جنوبي محافظة ذي قار، حسام عبد الباري، يوم الجمعة، حقيقة نزوح العائلات من القضاء بسبب الشحة المائية في مناطقهم وارتفاع نسبة الملوحة.

وذكر عبد الباري، لوكالة شفق نيوز"، أن "إدارته لم تسجل نزوح أي عائلة حتى الآن بسبب شح المياه، حيث أن النزوح لمنطقة أخرى في المحافظة أو خارجها يتطلب كتاب رسمي صادر عن الإدارة المحلية في قضاء الجبايش للجهة التي تتوجه إليها العائلة النازحة".

وأضاف، أن "مناسيب المياه في القضاء حتى الآن لم تهبط دون الـ140سم وهي شبيهة بنسبة العام الماضي"، لافتا إلى أن "وزارة الموارد المائية وعدت بزيادة الاطلاقات خلال الشهر الحالي للأهوار".

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "الحديث عن وصول نسبة الأملاح في الأهوار إلى أكثر من 5 جزء بالمليون مبالغ به كثيراً"، مؤكداً أن "آخر عمليات التحديث لقراءة نسبة الملوحة في مناطق الذنائب بالقضاء تراوحت بين 2000 إلى 2500 جزء بالمليون".