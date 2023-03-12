ذي قار تكشف تفاصيل انهيار مدرسة وتلوم الأهالي

شفق نيوز/ علقت الادارة المحلية بناحية اور شرقي محافظة ذي قار، اليوم الاحد، على انهيار مدرسة عبدالله بن الحسين اثناء الدوام الرسمي.

وذكر مدير الناحية، رعد يوسف لوكالة شفق نيوز، ان "المدرسة تقع في منطقة ريفية، والفيديو المتداول حول سقوط سقف المدرسة يعود لعدة أيام سابقة، وليس اليوم".

وبين، ان "هذه المدرسة صادر فيها أمر الاخلاء بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام وانها تشكل خطر على حياة الطلبة فيها، الا ان اهالي القرية التي تتواجد فيها المدرسة يرفضون تطبيق القرار، بسبب بعد المدرسة البديلة بالكيلومترات عن منطقتهم".

واضاف، ان "ادارة الناحية وبالتنسيق مع الجهات في مركز المحافظة، تمكنت من توفير كرفانات للطلبة، وسيتم تنفيذ نصبها يوم غدٍ الاثنين، على ان يتم اغلاق المدرسة بشكل كامل لإعادة بنائها ضمن خطة الاعمار المقبلة في الناحية للعام الحالي والمقبل".