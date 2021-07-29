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ذي قار: تكبدنا خسائر كبيرة بسبب شح المياه ولا صحة لنفوق الحيوانات والأسماك

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-29T14:40:45+0000
ذي قار: تكبدنا خسائر كبيرة بسبب شح المياه ولا صحة لنفوق الحيوانات والأسماك

شفق نيوز/ أكدت دائرة زراعة ذي قار، يوم الخميس، تكبد المحافظة تلقت خسائر كبيرة نتيجة قلة الاطلاقات المائية، فيما نفت حصول نفوق في الثروتين الحيوانية والسمكية بسبب شح المياه.

وقال مدير الزراعة صالح هادي لوكالة شفق نيوز، إن "ذي قار تعاني من شح مائي كبير مما أدى لخسائر كبيرة في القطاع الزراعي، لكنه لم يتسبب بأي نفوق للأسماك أو حيوان الجاموس إطلاقا".

وبين أن "هناك جاموستين اثنتين نفقتا في قضاء الفهود الذي لا يعاني من شح مائي وقد تم تشكيل فريق وزار صاحب الجاموستين والمستوصف البيطري للاطلاع على أسباب الوفاة، واتضح ان السبب كان عدم التلقيح من قبل صاحبهما".

وأوضح أن "نقص المياه في قضاء الجبايش أقصى جنوبي مدينة الناصرية تسبب بهجرة داخلية لمربي الجاموس، تبعا للمياه داخل مناطق الاهوار"، مضيفا أن "هناك تنسيق عالي المستوى مع مديرية الموارد المائية لتعزيز الاطلاقات المائية لمناطق الأهوار".

ولفت هادي إلى أن "شح المياه قلل الخطة الاستراتيجية الزراعية للمحافظة بواقع 1500 دونم من محصول الشلب في ناحية گرمة بني سعيد التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة".

وأكد أن "الحديث عن نفوق الثروة الحيوانية والسمكية بسبب شح المياه كذب ولا أساس له"، متهما "جهات تعتمد حديث عامة الناس والمضايف العشائرية في نقل الأخبار لوسائل الإعلام، دون الاطلاع على التقارير الرسمية الحكومية".

وكان بعض المسؤولين المحليين في المحافظة أكدوا لوسائل اعلام محلية بوقت سابق وجود نفوق للثروة الحيوانية والأسماك بسبب شح المياه الذي ضرب غالبية مناطق جنوبي ذي قار، وخاصة الأهوار.

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