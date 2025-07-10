ذي قار تقلّص ساعات الدوام الرسمي بسبب موجة الحر

شفق نيوز- ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، يوم الخميس، تقليص الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ساعة واحدة، بدءاً من يوم الأحد 13 تموز/يوليو 2025 ولغاية الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، نظراً للارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وأوضح المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار يأتي حرصاً على سلامة الموظفين وتخفيفاً للآثار الصحية الناتجة عن موجات الحر التي تشهدها المحافظة خلال فصل الصيف".

ودعا المجلس جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في ذي قار إلى الالتزام بساعات الدوام الجديدة خلال فترة سريان القرار.