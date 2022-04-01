ذي قار تقرع ناقوس الخطر .. محاولة انتحار كل نحو 28 ساعة منذ بداية العام

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، عن تسجيل 54 محاولة انتحار على الاقل في المحافظة منذ بداية العام الحالي، وفيما بيّن أن المحافظة تسجل محاولة انتحار كل نحو 28 ساعة، أكدت منظمات إنسانية افتقاد المحافظة لأبسط مقومات مواجهة هذه الحالات ومنها تخصيص رقم ساخن لتلقي الاتصالات عن هذه الحالات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه إن "حالات الانتحار هذه بلغت وفاة أصحابها عبر 33 حالة إنتحار".

وأضاف المصدر أن "معدل حالات الانتحار في عام 2022 سجل محاولة انتحار كل نحو 28 ساعة، وهو معدل خطر للغاية، وعلى الجهات الحكومية التنبه له قبل فوات الأوان ".

واستعرض المصدر أنواع محاولات الانتحار، مبيناً أن "غالبية حالات الانتحار كانت شنقاً ويأتي بعدها استخدام السلاح بمختلف انواعه، ثم العقاقير الطبية السامة".

من جهته قال مسؤول منظمة التواصل والاخاء الإجتماعية في المحافظة، علي الناشي لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة تشهد تفشٍ لظاهرة الانتحار دون تحريك أي ساكن من الجهات الحكومية المسؤولة".

وأضاف الناشي أن "أسباب انتشار ظاهرة الانتحار في المجتمع تعود بشكل رئيسي لـ3 اسباب، وهي مواقع التواصل الاجتماعي والتفكك الاسري وانتشار المخدرات بين الشباب".

وتابع الناشي، أن "المحافظة تفتقد لجهة حكومية مختصة بمتابعة ملف حالات الانتحار أو حتى تخصيص رقم ساخن لتلقي الاتصالات من خلاله لمتابعة الحالات الواقعة في مدن المحافظة ووضع العلاج اللازم لها".