ذي قار تقرع ناقوس الخطر بعد ارتفاع الوفيات والإصابات البشرية بـ"الحُمى النزفية"

شفق نيوز - ذي قار

حذر النائب في كتلة "إبشر ياعراق" النيابية عن محافظة ذي قار علي صابر الكناني، يوم الخميس، من ارتفاع حالات الإصابة بـ"الحُمى النزفية" في المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

وقال الكناني في بيان، إن ذي قار تشهد تصاعداً (مقلقاً) في أعداد الإصابات بهذا المرض، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من وزارة الصحة والحكومة المحلية قبل خروج الوضع عن السيطرة.

وأضاف أن الحالات المسجلة تعود لأشخاص من المدن نتيجة التعامل المباشر مع الذبائح خارج الأطر الصحية الرسمية، رغم الرقابة المستمرة على المجازر و محال القصابة.

وتابع الكناني القول ان غياب الحلول الفعّالة واستمرار ضعف الإمكانيات سيجعلنا أمام خطر صحي "كبير"، ويتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لاحتواء المرض وتفادي خسائر "أكبر".

يأتي هذا بالتزامن مع ما كشفه مطلع طبي في ذي قار، يوم 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري عن تسجيل تسع وفيات وإصابات بمرض الحمى النزفية بالمحافظة في غضون 72 ساعة فقط.

من جانبه، حذر مدير المستشفى البيطري التعليمي في محافظة ذي قار، على حمود، من تصاعد خطر انتشار الحمى النزفية، عازياً ذلك إلى استمرار مظاهر تربية المواشي داخل مراكز المدن وضعف تطبيق قانون منع الرعي الصادر عن رئاسة الوزراء.