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ذي قار تقرع ناقوس الخطر.. الحمى النزفية تتفشى

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-04T10:37:53+0000
ذي قار تقرع ناقوس الخطر.. الحمى النزفية تتفشى

شفق نيوز/ أعلن قسم الصحة العامة في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، عن تسجيل قرابة 20 اصابة بمرض الحمى النزفية في المحافظة منذ مطلع العام الحالي.

وقال مدير القسم، حسين رياض لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة سجلت 19 اصابة بمرض الحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي 2022، بينها 15 حالة سجلت خلال الأسبوعين الماضيين".

وأشار إلى أن "الحالات المسجلة توفي منها 8 حالات حتى الآن"، لافتاً إلى أن "هناك حالات مشتبه بها، بانتظار نتيجة الفحص لها".

وعزا سبب تفشي المرض، إلى "عدم وجود رقابة على تنقل الحيوانات بين المناطق داخل المحافظة".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40 بالمئة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

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