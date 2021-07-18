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ذي قار تقرر تلقيح المواطنين أثناء مراجعتهم الدوائر الحكومية.. وثيقة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-18T13:25:51+0000
ذي قار تقرر تلقيح المواطنين أثناء مراجعتهم الدوائر الحكومية.. وثيقة

شفق نيوز/ كشفت وثيقة حكومية صادرة عن دائرة صحة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، عن التوجه لإطلاق حملة تلقيح شامل للمواطن اثناء مراجعتهم الدوائر الحكومية في المحافظة.

ووفقاً للوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن " دائرة صحة ذي قار خاطبت ديوان المحافظة لغرض توجيه دوائر الحكومة المحلية بذي قار وجميع الوحدات الإدارية لغرض توفير مكان خاص لفرق التلقيح التابعة لدائرة صحة المحافظة".

وبينت، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار البدء فوراً بحملة شاملة لتقليح المواطنين أثناء مراجعتهم للدوائر".

وتعرض مستشفى للعزل في المحافظة في 12 تموز الجاري، الى حادث حريق مروع أودى بحياة  92 مريضاً بحسب دائرة صحة ذي قار.

وأطلقت وزارة الصحة العراقية، أمس السبت، تحذيراً جديداً إلى المواطنين جراء ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مؤسساتها تواجه ضغطاً شديداً، ودعت الى ضورة تلقي اللقاح مع الالتزام بالاجراءات الوقائية.

 

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