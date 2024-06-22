ذي قار تقترب من قتل ألف "كلب سائب"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، عن حصيلة حملة مكافحة الكلاب السائبة مدينة الناصرية مركز المحافظة حتى الآن.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحملة تمكنت من قتل حتى الآن 827 كلبا سائبا في تسعة مناطق وسط مدينة الناصرية وهي: المتنزه، مدينة الصدر، حي اريدو، الزيتون خلف المعارض، سومر، شارع السايدين (الموحية)، الثورة والمنصورية، شارع بغداد".

وبين المصدر، أن "الفرق تمكنت من معالجة 827 كلباً سائباً حتى الآن من بين الكلاب التي تم القضاء عليها، حيث ستواصل الفرق المختصة حملتها من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تسبب برعب لأهالي مناطق مركز المحافظة".

وأطلقت الحملة حملة لمكافحة الكلاب السائبة في السابع عشر من الشهر الحالي، ومضى على انطلاقها 5 ايام.

وأفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار في 15 حزيران الحالي، بأن "كلباً سائباً هاجم عدد من الأطفال بمنطقة حي اور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتسبب باصابة 11 طفلا بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، ان " الاهالي نقلوا أولادهم للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما طوقت القوات الامنية منطقة الحادث وقامت بقتل الكلب السائب".