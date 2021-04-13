ذي قار.. تفاصيل جريمتين مروّعتين ضحيتهما عروس وامرأة حامل

شفق نيوز/ كشفت شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، تفاصيل جريمتين مروعتين وقعت ضحيتهما عروس في ليلة زفافها وامرأة حامل.

وفي واقعة المرأة الحامل، قالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية بالحادث بينت أن المجنى عليها خرجت من دار زوجها الى دار أهلها (زعلانة)، وعند وصولها الى أهلها بعد يومين قامت بمراسلة أشقاء زوجها طالبة النجدة من تعنيف والدها لها نتيجة شربه الخمر كل ليلة، لكن اهل زوجها رفضوا النجدة بهذا الأمر".

وأضافت أن "المجنى عليها كانت حامل عند خروجها من دار زوجها، لكن عند العثور عليها وجدت انها غير حامل، وقد اتضح انها تعرضت للتعنيف بشكل كبير أدى لإجهاض جنينها ووفاتها نتيجة النزف، حيث قام والدها برميها في نهر الهولندي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وتابعت الشرطة بالقول، "بعد الرجوع إلى كاميرات منزل والدها تبين انه قام بقلع اسلاك الكاميرات بشكل كلي، حيث أمر قاضي التحقيق بالقضية بايداع والد المجنى عليها وزوجها بالتوقيف، لوجود شكوى متبادلة بين الطرفين".

وفي حادثة العروس، قالت الشرطة إنه "تم اعتقال العريس ووالده بتهمة قتل المجنى عليها كاجراء أولي.

وأشارت إلى أن "التحقيقات بالحادث تشير إلى أن العروس تزوجت بالإكراه وليس برضاها من ابن عمها، وانها قامت باستخدام آلة حادة (سكين) في عملية الانتحار بليلة زفافها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن العروس قضت نحبها ليلة زفافها في سوق الشيوخ بمنطقة الجبيشات في قضاء سوق الشيوخ بظروف غامضة.

وأضاف المصدر؛ أن الادلة الجنائية تشير إلى ان الحادث جنائي لوجود طعنة سكين بجسدها، مشيرا إلى اعتقال زوجها "العريس" للتحقيق معه.