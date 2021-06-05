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ذي قار تغلق حدودها أمام "دواجن البصرة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-05T10:40:10+0000
ذي قار تغلق حدودها أمام "دواجن البصرة"

شفق نيوز/ أعلن مدير المستشفى البيطري في محافظة ذي قار، عماد ذياب، يوم السبت، عن إغلاق المنافذ الحدودية كافة أمام الدواجن القادمة من محافظة البصرة بعد تسجيل إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور.

وذكر ذياب لوكالة شفق نيوز، أن "حكومة ذي قار المحلية وجهت بإدخال فرقها الـ21 المنتشرة في عموم المحافظة بحالة الإنذار، كما أصدرت قرارا عاجلا لشرطة المحافظة بمنع إدخال كافة ما يتعلق بالدواجن من جهة محافظة البصرة".

وبين، أن "إجراءات المنع انطلقت فجر اليوم"، لافتا إلى أن "هذا الفيروس الذي ظهر في البصرة، سجل في وقت سابق إصابات بشرية حول العالم، لكنه لم يتسبب باي حالة وفاة".

وكشف مصدر مطلع في محافظة البصرة، عن تسجيل اصابات بمرض انفلونزا الطيور الذي ظهر يوم أمس في المحافظة.

وذكر المصدر لشفق نيوز، أن "اعداد الإصابات بفايروس hnf9 بلغت 45 الف دجاجة من أصل 60 الف دجاجة في الحقل المصاب".

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