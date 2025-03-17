ذي قار.. تعيين قائممقام جديد للناصرية وخلافات حادة بشأن "أراض استثمارية"

شفق نيوز/ أصدر محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، يوم الاثنين، أمراً إدارياً بتعيين ليث دخيل، في منصب قائممقام قضاء الناصرية، خلفاً لمنير البكاء، وذلك بعد مرور أكثر من 45 يوماً على قرار مجلس المحافظة بانتخاب دخيل لهذا المنصب.

وقال منير البكاء، عبر صفحته في على "فيسبوك"، إنه "عندما يكون المنصب ثمناً لإسكاتي، فإني سأقول كما قال جدي (علي بن ابي طالب) إن خلافتكم هذه لا تساوي شسع نعلي"، في إشارة إلى نسبه العلوي.

وبالتزامن مع هذا التغيير الإداري، تصاعدت الخلافات حول ملكية أرض مدينة الألعاب في مركز محافظة الناصرية، حيث أكد البكاء، في مقطع فيديو نشره أمس الأحد، أن جهات معينة تحاول السيطرة على الأرض باستخدام وثائق مزورة.

وأوضح أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد وجّه بإيقاف أي أعمال على الأرض وإعادتها لأهالي الناصرية، إلا أن هناك محاولات جديدة لإعادة توزيعها كمجمع استثماري، رغم عدم استكمال أعمال اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء للتحقيق في القضية".

من جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء، ناصر تركي، في بيان رسمي، أن "لجنة تدقيقية خاصة تم تشكيلها من قبل مكتب رئيس الوزراء، وبدأت أعمالها لمتابعة ملف أرض مدينة الألعاب"، مشدداً على أنه تم "إيقاف جميع الإجراءات السابقة لحين استكمال التحقيقات".

وأشار تركي إلى أن "أي تجاوزات على الأرض ستواجه بإجراءات قانونية صارمة"، داعيا الجهات المعنية إلى "الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة قبل صدور القرارات النهائية".