ذي قار تعلن تهيئة 172 قطعة أرض لبناء مدارس ضمن الاتفاقية الصينية

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، يوم الجمعة، عن تهيئة 172 قطعة أرض لبناء الوجبة الثانية من المدارس في إطار الاتفاقية العراقية الصينية واحالتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشارت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ذلك يأتي ضمن خطة طموحة لمعالجة ازمة الابنية المدرسية في ذي قار".

وقال الغزي على هامش اجتماع عقد برئاسته في هذا الخصوص ، إن "الاراضي الـ 172 خصصت لبناء مدارس نموذجية في المحافظة، وانها ارسلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي ضمن الوجبة الثانية من مشاريع الاتفاقية العراقية الصينية".

ووجه المحافظ بـ"انجاز ما تبقى من الاراضي المخصصة لمشاريع المدارس في المحافظة والبالغ عددها 128 مدرسة في مدة اقصاها اسبوعين اثنين فقط ، لتكتمل بذلك الخطة المرسومة ببناء 300 مدرسة في ذي قار ضمن الاتفاقية العراقية الصينية".

وبين أن "هذا العمل يأتي في إطار خطة طموحة لسد العجز الكلي في الابنية المدرسية البالغ 811 مدرسة في عموم مدن المحافظة، أحيل منها 133 مدرسة ضمن خطة تنمية الاقاليم للعام الماضي 2021 ، فضلا عن 106 مدارس أحيلت ضمن الوجبة الاولى من مشاريع الاتفاقية العراقية الصينية".

ولفت المحافظ إلى أن "جميع تلك المدارس ستشيد وفق مواصفات ومقاييس عالمية حديثة، وستوزع في عموم مدن المحافظة".