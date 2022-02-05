ذي قار تعلن الإطاحة بمتهم زوّر كتاباً رسمياً تضمن تعيين معاون للمحافظ

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ذي قار، يوم السبت، عن الاطاحة بشخص زوّر كتاباً رسمياً تضمن تعيين معاون للمحافظ للشؤون الفنية.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كما وعدنا ابناء المحافظة بان تزوير كتاب رسمي باسم محافظ ذي قار وبموضوع يتعلق بموظفي الدولة بدرجة (معاون مدير عام) لن يمر مرور الكرام، فقد توصلت محافظة ذي قار وبالتعاون مع الامن الوطني الى الشخص المزور وتم القاء القبض عليه اليوم ، واعترف بتزوير الكتاب وتزوير توقيع المحافظ بنفسه، وانه مارس الابتزاز عدة مرات باسم عدة جهات حكومية".

واكدت أن "العمل جارٍ على تفكيك هذه الشبكة التي تمارس الابتزاز من قبل الامن الوطني ، بناء على معلومات وتسجيلات زود بها الامن الوطني".

يشار الى أن المتهم زور كتاباً رسمياً باسم وتوقيع محافظ ذي قار محمد هادي حسين وتضمن انهاء تكليف عبد الكريم محمد من مهام معاون المحافظ للشؤون الفنية وتكليف اياد عبد العباس شيال بدلاً منه.