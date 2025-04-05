ذي قار تعلن الحداد ثلاثة أيام تكريماً لوفاة المقدم مهند الزيدي

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، الحداد الرسمي في عموم المحافظة لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 6 نيسان 2025، تكريماً لمقتل المقدم مهند ريسان الزيدي، ضابط خلية استخبارات الأفواج.

وقال رئيس مجلس المحافظة، عزة عودة الناشي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إعلان الحداد يأتي تكريماً لتضحيات الزيدي الذي ارتقى أثناء تنفيذه مهمة أمنية في إطار مكافحة الجريمة وحماية أرواح المواطنين".

وأفاد مصدر أمني، يوم أمس الجمعة وكالة شفق نيوز، بمقتل ضابط رفيع وإصابة منتسب أمني، أثناء مواجهة مسلحة لتحرير أحد المختطفين شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن "أحد الاشخاص يعمل عسكرياً بوزارة الدفاع قام بخطف ابن عمه (عسكري أيضاً) في إحدى قرى قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، للمطالبة بفدية قدرها 10 ملايين دينار بسبب ثأر عشائري سابق بينهما".

وأضاف المصدر، أن "قوة تابعة لمكافحة الإجرام قامت بمداهمة منطقة الحادث، وحصل تبادل إطلاق نار بين الطرفين، حيث أدى الحادث لمقتل ضابط برتبة مقدم، وإصابة منتسب آخر أثناء المواجهة بين الطرفين".