ذي قار والمثنى تعلنان الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع فاجعة واسط

شفق نيوز- ذي قار

أعرب مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن بالغ حزنه وأساه تجاه الفاجعة التي شهدتها محافظة واسط، إثر الحريق المروع الذي أودى بحياة عدد من المواطنين، معلناً الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام ترحماً على أرواح الضحايا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس أحمد سليم الإبراهيمي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة ذي قار يتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أهالي محافظة واسط، ولاسيما ذوي ضحايا الفاجعة الأليمة التي نجمت عن الحريق المؤسف".

وأضاف أن المجلس "يعبّر عن تضامنه الكامل مع محافظة واسط في هذا المصاب الجلل، ويؤكد ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحول دون تكرار مثل هذه الكوارث، وضمان أقصى درجات السلامة العامة في كافة المؤسسات والمرافق".

كما أعلن محافظ المثنى، مهند العتابي، اليوم الخميس، الحداد الرسمي في المحافظة لثلاثة أيام، تضامناً مع ضحايا الحريق المروع، موجهاً بإيقاف جميع المنشورات الرسمية المتعلقة بمشروع منفذ جميمة الحدودي.

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، صباح اليوم الخميس، حريقاً مروّعاً اندلع داخل مركز تجاري كبير، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني.