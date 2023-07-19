ذي قار تعطّل الدوام الرسمي بمناسبة رأس السنة الهجرية وارتفاع درجات الحرارة

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في ذي قار، يوم الأربعاء، تعطيل الدوائر الرسمي في دوائر المحافظة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية ولارتفاع درجات الحرارة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ ذي قار محمد الغزي قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة حلول شهر محرم الحرام".

وبين أن "قرار تعطيل الدوام جاء أيضاً لارتفاع درجات الحرارة"، مشيراً إلى أن "التعطيل استثنى الدوائر الخدمية والصحية والأمنية".

ومع حلول شهر محرم ورأس السنة الهجرية من كل عام تعلن العديد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي.