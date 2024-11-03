ذي قار تعطل الدوام في المدارس لسوء الأحوال الجوية واستمرار الأمطار بعدة محافظات

شفق نيوز/ وجه المدير العام للتربية في محافظة ذي قار جنوبي العراق علي اسماعيل السبتي بتعطيل الدوام اليوم الأحد في مدارس المحافظة كافة ورياض الأطفال، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية تربية ذي قار، فإن حفاظا على سلامة الطلبة تقرر منح عطلة لهذا اليوم.

وأضاف البيان أنه يستثنى من ذلك ديوان المديرية و أقسامها و طلبة السادس الاعدادي الذين سيؤدون امتحان الدور الثالث.

وتشهد معظم محافظات البلاد تساقط الأمطار بغزارة منذ يومين مما تسببت بحدوث سيول في بعض المدن والمناطق ومنها العاصمة بغداد التي قررت أمس تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم.

في غضون ذلك توقعت هيئة الانواء الجوية بأن يتحسن الطقس صباح الأحد في العاصمة بغداد ، أما بالنسبة للمحافظات الشرقية ( ديالى ، واسط ، ميسان ) تواصل تساقط الامطار عليها نهار الاحد وتكون الامطار متوسطة الشدة.

وأضافت الهيئة في توقعاتها "أما المحافظات الشمالية استمرار الأمطار بشدة متوسطة الى غزيرة".

و أعلنت قيادة العمليات المشتركة، فجر الأحد، إجراءات فورية إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب العراق.

أعلن محافظ صلاح الدين حالة الطوارئ في المحافظة يوم الاحد، بعد موجات السيول والأمطار التي أثّرت على العديد من المناطق.