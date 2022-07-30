ذي قار تعطل الدوام غدا الأحد

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد بسبب الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة والتي تخطت سقف 50 درجة مئوية.

وقال رئيس الحكومة المحلية محمد الغزي في بيان اليوم، إنه نظرا للارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة، والتي ستصل الى (52) درجة مئوية يوم غد الأحد الموافق (31 تموز/ يوليو 2022) بحسب مؤشرات الانواء الجوية، وحفاظا على سلامة أبناء محافظتنا من ضربات الشمس التي تؤثر على الصحة العامة، قررنا تعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الاحد، في مؤسسات الدولة كافة التي هي تحت إدارة الحكومة المحلية في ذي قار".

واستثنى المحافظ من العطلة الدوائر الامنية و الصحية والاقسام البلدية والمصارف وطلبة الصفوف المنتهية الذين يؤدون الامتحانات النهائية.

و توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وقت سابق من اليوم، إرتفاع درجات الحرارة في العراق اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري.

وبيّن تقرير الصادر عن القسم، ان من المتوقع ان تتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة للمنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة تعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي والذي يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة في عموم البلاد إبتداءً من يوم الإثنين القادم الموافق 1 آب 2022.

ووفقا للتقرير فإن هذا الارتفاع يستمر لعدة أيام للمحافظات كافة ويكون أقل شدة في المنطقة الشمالية.

ودعا التقرير السكان "الذين يتأثرون بالارتفاع العالي لدرجات الحرارة عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية".