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ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد السبت

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-22T16:37:28+0000
ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد السبت

أعلنت إدارة محافظة ذي قار ، يوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد السبت.

وقال محافظ ذي قار محمد الغزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب( عليه السلام)، وبهذه المناسبة الأليمة، ولغرض اتاحة الوقت أمام ابناء محافظة ذي قار لإحيائها، تقرر أن يكون يوم السبت 21 رمضان الموافق 23 نيسان/ ابريل، عطلة محلية"،

وأضاف الغزي أن "العطلة ستشمل جميع مدارس وجامعات المحافظة".

وانضمت ذي قار الى محافظات المثنى وواسط والنجف وميسان والبصرة والديوانية وبابل تعطيل الدوام غداً السبت بذات المناسبة.

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