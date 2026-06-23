ذي قار تعطل الدوام الرسمي غداً لإحياء "عاشوراء"

شفق نيوز- ذي قار

قرر مجلس ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لإحياء الذكرى السنوية لمراسم "عاشوراء".

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لإفساح المجال المواطنين لإحياء مراسم العاشر من محرم.

ويصادف العاشر من شهر محرم يوم الجمعة المقبل، حيث يحيي المسلون الشيعة هذا اليوم بمراسم العزاء عند مرقد الإمام الحسين وأخيه العباس في محافظة كربلاء، في استذكار سنوي لمعركة الطف التي استشهد فيها الإمام الحسين وإخوته وأبنائه وأبناء إخوته وأقاربه وأصحابه.