ذي قار تعطل الدوام الرسمي غداً بسبب ارتفاع الحرارة

شفق نيوز- ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاثنين، وذلك نظراً استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر المجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار اتخذ بعد متابعة تقارير الأنواء الجوية التي تشير إلى تجاوز درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية"، مبيناً أن "الهدف من التعطيل هو الحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين في ظل الظروف المناخية القاسية".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي أيضاً في إطار تعزيز التوعية الصحية حيث تساهم مثل هذه القرارات في لفت الانتباه إلى المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر الشديد واتباع الإرشادات الصحية والبقاء في أماكن باردة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس".

وسجلت 11 منطقة عراقية، اليوم الأحد الموافق 27 تموز/ يوليو 2025، ضمن قائمة أعلى 15 منطقة في العالم من حيث درجات الحرارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب تقرير صادر عن محطة "بلاي ويذر" العالمية المتخصصة برصد الأحوال الجوية.