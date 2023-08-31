ذي قار تعطل الدوام الرسمي بدءا من الأحد

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، تعطيل الدوام الرسمي بدءا من يوم الأحد المقبل.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، إن محافظ ذي قار محمد هادي وجه بإعلان تعطيل الدوام الرسمي ايام الاحد والاثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل، بالتزامن مع حلول موعد الزيارة الأربعينية، ولافساح المجال من أجل إحياء شعائرها.

وكانت الحكومة المركزية في بغداد قد قررت تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين لإحياء مراسم الزيارة الاربعينية.