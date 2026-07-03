ذي قار تعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل بمناسبة تشييع خامنئي في العراق

شفق نيوز- ذي قار

أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار عزة عودة الناشي، يوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء بمناسبة تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وقال الناشي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العطلة تشمل الدوائر الحكومية، وتأتي بمناسبة تشييع آية الله العظمى علي الخامنئي".

وأضاف أن "قرار التعطيل يأتي لإفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة في مراسم التشييع".

وبدأت في العاصمة طهران، اليوم الجمعة، مراسم تشييع رسمية لخامنئي، الذي قُتل في 28 شباط/ فبراير الماضي، على أن تستمر نحو أسبوع، تتضمن إجراء مراسم تشييع في العراق، قبل أن يُوارى الثرى بمدينة مشهد في 9 تموز/ يوليو الجاري.