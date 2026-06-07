ذي قار تعطل الدوام الرسمي الخميس إحياء لذكرى مجزرة "سبايكر"

شفق نيوز- ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة يوم الخميس الموافق 11 حزيران 2026، إحياءً للذكرى السنوية لمجزرة "سبايكر".

وقال رئيس مجلس المحافظة عزة عودة لايذ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار يأتي تخليداً لذكرى ضحايا المجزرة واستذكاراً لتضحياتهم، داعياً جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة إلى الالتزام بمضمون القرار.

وأضاف أن تعطيل الدوام يهدف إلى إحياء هذه المناسبة واستذكار الضحايا الذين سقطوا في واحدة من أكثر الأحداث دموية في تاريخ العراق الحديث.

وقتل تنظيم داعش رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى داعش آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.