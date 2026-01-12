ذي قار تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

شفق نيوز- ذي قار

قرر مجلس ذي قار، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية بالمحافظة يوم الخميس المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قرر تعطيل الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم، يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن اليوم تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة داخل العاصمة بغداد فقط، تزامناً مع ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي اليساري تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الخميس المقبل، على أن يُستثنى من القرار الدوائر الخدمية والأمنية، بحسب ما ورد في بيان صادر عن المكتب الإعلامي.

كما قرر مجلس محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل في الدوائر والمؤسسات الحكومية، بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وأيضا قرر مجلس محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس أيضا في جميع الدوائر الحكومية، لذات المناسبة.

ويُحيي عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة، في الخامس والعشرين من شهر رجب من كل عام هجري، ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الإمامية، حيث تتضمن المراسم الدينية السير على الأقدام من مناطق مختلفة في بغداد وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة، حيث مرقد الإمام.

وكانت العتبة الكاظمية قد أعلنت، خلال الزيارة الرجبية في مطلع العام الماضي 2025، عن مشاركة 14 مليون زائر في مراسم الزيارة، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد آنذاك نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المناسبة.