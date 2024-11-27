ذي قار تعطل الدوام الرسمي استذكاراً لحادثة جسر الزيتون

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس استذكاراً لضحايا حادثة جسر الزيتون.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز.

و"مجزرة الزيتون" هي سلسلة أعمال قتل مُمنهجة استهدفت المُتظاهرين العراقيين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بين يومي 28 تشرين الثاني-30 تشرين الثاني 2019، عقب يوم واحد من حادثة حرق القنصلية الإيرانية في النجف.

وقد ذهب ضحية هذه المَقْتلة زهاء 70 قتيلًا وأكثر من 225 جريحًا في 28 تشرين الثاني، بينما قُتِل 15 متظاهرًا وجُرِح 157 آخرين في 30 تشرين الثاني.

وأدّت المجزرة إلى إقالة الفريق جميل الشمري من رئاسة خلية الأزمة المُكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية.