ذي قار تعطل الدوام الأحد المقبل وتنقل تشييع نصر الله ببث مباشر

ذي قار تعطل الدوام الأحد المقبل وتنقل تشييع نصر الله ببث مباشر
شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ذي قار، يوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، تزامناً مع تشييع جنازة أمين حزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله، في لبنان يوم الأحد المقبل.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بناءً على طلب تقدم به محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي، قرر مجلس محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المصادف 23 شباط الجاري، داعياً الجهات المختصة إلى نقل وقائع التشييع بالشاشات الرئيسية في المحافظة.
وحدد حزب الله، يوم الأحد المقبل، موعداً لتشييع نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما حالت الظروف الأمنية لأشهر دون إقامة المراسم عقب اغتياله بضربة إسرائيلية في 27 أيلول/ سبتمبر 2024.
ويوم أمس الخميس، قرر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، تعطيل الدوام الرسمي مطلع الأسبوع المقبل بالتزامن مع مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.
وذكر قسم الإعلام في محافظة بغداد ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العلوي أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل في ديوان المحافظة والدوائر التابعة للمحافظة، استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد.
وبين أن التعطيل يأتي "إكراماً وتقديراً لمراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله، وكون هذه المناسبة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبياً مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين. وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".