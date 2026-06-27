ذي قار تعترض على إغلاق ناظم "اليعو" في النجف: يلحق أضراراً جسيمة بنا

شفق نيوز- ذي قار

أعرب عضو مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، اليوم السبت، عن اعتراضه من قرار إغلاق ناظم "اليعو" في محافظة النجف، مشيراً إلى أن هذا القرار يعرض الأهالي والحياة الزراعية والبيئية في المنطقة لأضرار جسيمة خاصة في فصل الصيف حيث الحاجة الماسة للمياه.

وذكر العمري لوكالة شفق نيوز: "نعترض بشدة على قرار إغلاق ناظم اليعو في قضاء الكوفة بمحافظة النجف"، معتبراً أن "هذا القرار غير مدروس ويلحق ضرراً كبيراً بأهالي محافظة ذي قار والأهوار، خاصة في فصل الصيف حيث الحاجة الماسة للمياه".

وأكد أن "إغلاق ناظم اليعو سيؤثر سلباً على الحياة الزراعية والبيئية في المنطقة، ويعرض الأهالي لأضرار جسيمة، ونحمل وزارة الموارد المائية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن هذا القرار".

ولفت العمري إلى أن بوابات ناظم اليعو لم تغلق منذ أكثر من 13 عاماً، لماذا يتم إغلاقها الآن؟، مطالباً بفتح الناظم فوراً حفاظاً على حقوق أهالي ذي قار والأهوار، كما طالب وزارة الموارد المائية بإعادة النظر في هذا القرار.

هذا ولم يتسنّ لوكالة شفق نيوز، الاتصال بوزارة الموارد المائية أو مديرية موارد النجف للوقوف على أسباب الغلق.