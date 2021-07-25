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ذي قار.. تظاهرتان حاشدتان للمطالبة بتحسين الكهرباء وتحويل الأجور الى عقود

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-25T07:22:55+0000
ذي قار.. تظاهرتان حاشدتان للمطالبة بتحسين الكهرباء وتحويل الأجور الى عقود

شفق نيوز/ خرج العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتظاهرة حاشدة للمطالبة بتحسين واقع التيار الكهربائي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المتظاهرين في ناحية گرمة بني سعيد التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، خرجوا بتظاهرة حاشدة للمطالبة بتحسين واقع التيار الكهربائي في الناحية.

وبين، أن المتظاهرين نظموا وقفتهم أمام مبنى مديرية الكهرباء في الناحية، مهددين بتصعيد الإجراءات ضدها.

وعلى جانب آخر، نظم العشرات من موظفي عقود محطة ذي قار البخارية (الطاقة) وقفة احتجاجية داخل المحطة للمطالبة بتحويل الاجراء الى عقود والانسيابية في صرف الرواتب، إضافة إلى صرف ما بذمة الحكومة من فروقات لهم والتي تصل لـ 7 أشهر من العام الماضي 2020.

وأفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار بوقت سابق من اليوم الأحد، بأن متظاهرين غاضبين اقتحموا محطة كهرباء جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهرين غاضبين من اهالي ناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار، اقتحموا محطة كهرباء الناحية، بسبب تردي تجهيز التيار الكهربائي في الناحية".

وبينوا، أن "المتظاهرين استخدموا الاطارات المحترقة في عملية اقتحام المحطة الكهربائية"، لافتا إلى أن "المتظاهرين أغلقوا محطة الكهرباء".

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