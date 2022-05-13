ذي قار.. تظاهرة للمطالبة بـ"منع التلاعب" في مشاريع صندوق الاعمار

شفق نيوز / نظم العشرات من مواطني قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تظاهرات للمطالبة بـ"عدم التلاعب أو تغيير مكانها" بمشاريع المناطق المخصصة للقضاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من مواطني منطقتي الحي العسكري الأولى والثانية في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي الناصرية، مركز المحافظة، نظموا، اليوم، تظاهرات وسط القضاء للمطالبة بإحالة المشاريع التي خصصت من صندوق إعمار ذي قار، وعدم التلاعب بها أو تغيير مكان إنشائها.

وأضاف المراسل أن المطالب تضمنت أيضاً دقة التنفيذ في المشاريع، ومعالجة مشكلة الكهرباء، وحل قضية النفايات المنتشرة في مناطقهم.

وتشكو المحافظات الجنوبية ومنها محافظة ذي قار من نقص واضح من مشاريع البنية التحتية.

وأعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، في الثالث من آب 2021، عن احالة وتسليم اغلب المشاريع الخدمية المقرة ضمن خطة صندوق اعمار المحافظة الى الشركات المنفذة للمباشرة بإجراءات العمل بشكل فوري.

وكشف مصدر محلي مطلع في ذي قار، في 14 آب 2021، عن تولي الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الإشراف على وضع التعليمات الخاصة بإنشاء صندوق إعمار المحافظة، وتمت إحالة 100 مشروع ضمن قطاعات الصحة، والإسكان، والبنى التحتية، والطرق والجسور، والشباب والرياضة، وتستمر الجهود لغرض إدراج بقية المشاريع البالغة 63 مشروعاً.

ونوه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في 4 تشرين الأول 2021، إلى أن محافظة ذي قار، مقبلة على مشاريع بنى تحتية وفوقية كبرى، فيما تعهد بعدم توقف إعمار المحافظة حتى تكون في المكانة التي تستحقها والتي تليق بتاريخها.