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ذي قار.. تظاهرات عدة تجتاح المحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-28T07:16:06+0000
ذي قار.. تظاهرات عدة تجتاح المحافظة

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، عدة تظاهرات بعضها تطالب بإقالة مسؤولين محليين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة أن قوة امنية وصلت صباح اليوم، من مكافحة الشغب إلى موقع شركة النفط لغرض الاعتصام الموجود امام الشركة.

وبين، أن احتجاجات أخرى شهدتها منطقة السفينة شرقي مدينة الناصرية، حيث تظاهر السكن وقطعوا الشوارع بالاطارات المحترقة للمطالبة بالخدمات.

وأشار مراسلنا، إلى أن ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ شهدت تظاهرات عنيفة تمثلت باستخدام الاطارات المحترقة في الشوارع للمطالبة بإقالة مدير الناحية.

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