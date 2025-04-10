ذي قار تطلق حملة لتشجير 15 ألف شجرة لمكافحة التصحر

شفق نيوز/ أعلن نائب محافظ ذي قار ماجد حميد العتابي، رئيس لجنة حماية وتحسين البيئة، يوم الخميس، عن إطلاق حملة لتشجير 15 ألف شجرة في مواقع مختارة بالمحافظة، بما في ذلك طريق "يا حسين المار بالمحافظة.

وأكد العتابي، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الحكومة المحلية في ذي قار تلتزم بتنفيذ رؤية الحكومة الاتحادية لتعزيز ثقافة التشجير وتحسين الواقع البيئي، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرات في الحد من آثار التغير المناخي والتصحر، وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق العامة.

وبين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة رئاسة الوزراء لزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر من خلال زراعة خمسة ملايين شجرة في عموم العراق.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسع ترأسه العتابي بحضور ممثلين عن مديرية بيئة ذي قار ومديرية الزراعة ومدير بلديات ذي قار وبلدية الناصرية، حيث تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ الحملة بدعم وإشراف مديرية البيئة بالتعاون مع الدوائر الساندة الأخرى.

وتبلغ مساحة المحافظة حوالي 12900 كيلو متراً مربعاً تشكل الأراضي الصحراوية منها وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2021 ما يعادل 3612 كيلو متر مربع أي نسبة الثلث تقريباً.