ذي قار تطلق حملة ضد مكاتب "الفايز" في الشطرة

أعلن قائممقام قضاء الشطرة، حيدر غالب، يوم الثلاثاء، إطلاق حملة واسعة لملاحقة أصحاب المكاتب المتعاملين بـ"الربا"، والمعروفة محلياً بـ"الفايز"، مؤكداً أن الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من أصحاب تلك المكاتب ومصادرة عشرات البطاقات المصرفية المحتجزة لديهم.

وقال غالب، لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء أطلق حملة كبيرة لملاحقة المتعاملين بقروض الربا الذين يستغلون حاجة المواطنين مقابل فرض فوائد مالية فاحشة"، مبيناً أن "الحملة أسفرت، حتى الآن، عن اعتقال عدد من أصحاب هذه المكاتب ومصادرة عشرات البطاقات المصرفية التي كانت محتجزة لديهم".

وأضاف أن "الشطرة تُعد أول قضاء في محافظة ذي قار يطلق هذه الحملة بشكل رسمي لملاحقة المتعاملين بالربا"، مشيراً إلى أن "الإجراءات مستمرة لحين القضاء على جميع هذه الممارسات داخل القضاء".

ولفت غالب إلى أن قرارات ملاحقة المتعاملين بالربا استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 68 لسنة 1997، مشدداً على استمرار الحملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة.