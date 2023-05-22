ذي قار تطالب بغداد بـ467 مليار دينار لـ"إحياء" سوق الشيوخ

شفق نيوز / أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، رفع الكشوفات الفنية الخاصة بـ"إحياء قضاء سوق الشيوخ" جنوب الناصرية، إلى العاصمة بغداد.

وذكر بيان صادر عن مكتب المحافظ محمد الغزي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة المحلية في المحافظة رفعت الكشوفات الفنية الخاصة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار إلى العاصمة بغداد لغرض المصادقة عليها".

وأوضح البيان، أن "الكشوفات تضمنت خلاصة المشاريع الخدمية بالقضاء وبكلفة مالية تجاوزت الـ467 مليار دينار"، مبيناً أن "المشاريع تضمنت تقديم خدمات البلدية والماء والكهرباء والاتصالات والمجاري".