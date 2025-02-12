ذي قار تشيّع رفات أحد ضحايا مجزرة سجن بادوش (صور)

شفق نيوز/ شيّعت محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، رفات أحد ضحايا مجزرة سجن بادوش التي ارتكبها تنظيم داعش في العام 2014.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه الضحية تأتي ضمن مجموعة مكونة من 11 شخصاً تم العثور على رفاتهم مؤخراً بعد تطابق نتائج تحليل الحمض النووي".

وأضاف المراسل، أن "موكب التشييع انطلق من تقاطع الراية باتجاه تقاطع المنصورية، وسط حضور رسمي من الحكومة المحلية، إلى جانب ذوي الضحية وحشود من الأهالي، الذين شاركوا في وداعه بعد سنوات من الانتظار".

وتعد مجزرة سجن بادوش واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" خلال اجتياحه لمحافظة نينوى في العام 2014، حيث أقدم على إعدام مئات السجناء بعد تصفيتهم على أسس طائفية.