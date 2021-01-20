ذي قار تشهد أعنف موجة برد هذا الشتاء

شفق نيوز/ أعلن مدير الأنواء الجوية في محافظة ذي قار، علي طارق، يوم الأربعاء، ان الموجة الترابية الحالية التي تضرب المحافظة هي محلية، مشيرا الى انها مقدمة لـ"أعنف" موجة برد هذا الشتاء.

وقال طارق لوكالة شفق نيوز، إن هذه الموجة طبيعية وهي محلية، حيث ستكون مقدمة على ان الأجواء باردة خلال الأيام المقبلة، عاداً موجة البرد الحالية التي تضرب المحافظة ستكون "الاعنف خلال الشتاء الحالي".

وبين أن الرياح ستكون شمالية وستبلغ درجة الحرارة ليلا من 2 الى 3 درجة مئوية، مشيرا الى ان المواطنين سيشعرون بأن درجة الحرارة (صفر) بسبب شدة البرد نتيجة الرياح الشمالية.

واوضح طارق أن موجة البرد هذه ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، وبعدها ستعود الأجواء الى طبيعتها المعتدلة، مضيفا أن المحافظة ستشهد نهاية الشهر الحالي موجة مطرية جديدة وستحدد قوتها لاحقا.

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية، قد اعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن موجة شديدة البرودة ستضرب العراق ابتداء من الليلة وتستمر للأيام المقبلة، مبيناً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى الصفر في المناطق الشمالية والغربية من البلاد.

وقال عطية في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير إلى انجماد ودرجات حرارة مقاربة للصفر المئوي هذه الليلة في مناطق البلاد الشمالية والغربية، وتقارب الصفر في وسط البلاد.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتعمق الموجة أكثر نحو باقي مدن البلاد صباح يوم غد الخميس، مع انخفاضها أكثر ليل الخميس وصباح الجمعة، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأشار عطية إلى أن دول الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال السعودية تأثرت بهذه الموجة.