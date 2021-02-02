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ذي قار تشكل لجنة عليا للتحضير لاستقبال بابا الفاتيكان

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-02T16:04:23+0000
ذي قار تشكل لجنة عليا للتحضير لاستقبال بابا الفاتيكان

شفق نيوز/ وجه محافظ ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة عليا للتحضير لاستقبال بابا الفاتيكان.

وقالت المحافظة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي وجه، اليوم، بتشكيل لجنة عليا من إدارة المحافظة وعدد من الدوائر الأمنية والخدمية لبدء تحضير فعاليات استقبال بابا الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس، الى المحافظة.

وأوضح البيان، ان ذلك جاء خلال ترؤسه لاجتماع موسع لمديري الدوائر الخدمية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف ومتابعة هذا الحدث التاريخي البارز.

ويقول البيان إنه من المؤمل ان يصل البابا الى مدينة أور الأثرية ، موطن ابو الأنبياء أبراهيم الخليل (ع) في اذار المقبل، في إطار زيارة تاريخية يجريها قداسته الى العراق.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من ٥ الى ٨ آذار من العام ٢٠٢١.

ولفتت إلى أنها (الزيارة) تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة باجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الانساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش.

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