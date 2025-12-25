ذي قار تسلم رفاة شخصين من ضحايا بادوش لذويهم

شفق نيوز- ذي قار

أعلن قسم الطبابة العدلية في ذي قار، يوم الخميس، عن تسليم رفاة شخصين من ضحايا مجزرة سجن بادوش إلى ذويهم، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية.

وقال مدير القسم ميثم محمد البكاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرفاة تم التحقق من هويتها مسبقاً عبر فحوصات (DNA)، وقد تم استلامها من دائرة الطب العدلي في بغداد لضمان مطابقة البيانات الرسمية لكل حالة".

وأضاف أن "عملية التسليم تمت داخل قسم الطبابة العدلية في ذي قار وفق محاضر تسليم أصولية، بعد تدقيق المستمسكات الثبوتية للذوي، مع توثيق جميع الإجراءات رسمياً وفق التعليمات القانونية المعتمدة".

وكانت دائرة الطب العدلي، أعلنت يوم الخميس، تسليم رفات 70 شخصاً من ضحايا مجزرة بادوش إلى ذويهم في محافظة نينوى.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة الطب العدلي وبالشراكة مع مؤسسة الشهداء/ دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، سلمت رفات 70 شخصا من ضحايا مجزرة بادوش الذين اغتالهم داعش أبان سيطرتها على نينوى".

وأضافت أنه "جرى التسليم خلال مراسم خاصة واجراءات مبسطة حيث تم الانتقال إلى محل سكن ذويهم كلٍ حسب محافظته بينما تم تسليم شهداء محافظة بغداد في مقر دائرة الطب العدلي ببغداد".

يشار إلى أن هذه المجزرة وقعت في شهر حزيران من عام 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل و سجن بادوش في ناحية بادوش شمال المدينة، وراح ضحيتها أكثر من 670 شخصا قتلوا على خلفيات طائفية.