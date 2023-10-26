ذي قار تسحب مشروعاً من شركة تركية بسبب تلكؤها

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في ذي قار، يوم الخميس، عن سحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع بناية التربية الجديدة، فيما تم نفي سحب العمل من الشركة المنفذة لأحد الجسور في مركز المحافظة.

وذكر المعاون الفني لديوان المحافظة، أحمد الحرباوي، لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة المحافظة وبشكل نهائي قررت سحب العمل من الشركة التركية المنفذة لمشروع بناية التربية الجديدة المكونة من 6 طوابق".

ولفت إلى أن "مساحة القطعة التي تتواجد عليها المديرية هي 10 آلاف متر مربع، وبمساحة بناء 2738 متر مربع".

وبين الحرباوي، أن "كلفة بناء المشروع تتجاوز 12 مليار دينار عراقي"، مؤكداً أن "سحب العمل يأتي في إطار التلكؤ الكبير في عملية بناء المشروع الذي يعتبر من المشاريع المهمة في المنطقة الإدارية الجديدة في المحافظة".

وفي السياق، نفت مديرية طرق وجسور ذي قار، سحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال مدير الطرق والجسور عادل عبد الأمير، لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات التي تحدثت عن سحب العمل من الشركة المنفذة لجسر الزيتون غير صحيحة إطلاقاً، حيث ما يزال العمل سارٍ بوتيرة متصاعدة".

وبين أن "ما حصل هو أن الشركة الإيطالية المنفذة لتصاميم المشروع المهم، تم تحويل تصاميمها إلى مكتب إسباني لغرض المصادقة على التصاميم من باب رصانة العمل".

وأكد عبد الأمير، أن "مديرية طرق وجسور ذي قار على العمل وتتابع تطوراته بشكل يومي، وذلك لأهمية الجسر، كونه جسراً معلقاً يتم العمل به للمرة الأولى في الناصرية".